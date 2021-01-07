Захарова назвала «внутренним делом США» протесты в Вашингтоне

«Это внутреннее дело США, — сказала она. — При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США».
«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — добавила Захарова.
Согласно окончательным официальным данным, победителем президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден. Сенат и Палата представителей Конгресса США начали в среду совместное заседание с целью утверждения итогов выборов, но оно было прервано на несколько часов после того, как в здание Капитолия ворвались, смяв кордоны полиции, сторонники действующего президента. Снова собраться законодателям удалось после того, как сотрудники правоохранительных органов очистили Капитолий от протестующих. Байден в итоге все же был утвержден победителем выборов.
По данным полиции, во время столкновений в Вашингтоне погибли четыре человека, пострадали не менее 14 правоохранителей, свыше 50 человек были задержаны.