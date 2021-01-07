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14:37 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала «внутренним делом США» протесты в Вашингтоне

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Москва считает события в Вашингтоне 6 января внутренним делом США и желает американскому народу с достоинством пережить драматический момент собственной истории. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Это внутреннее дело США, — сказала она. — При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы. Это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США».

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«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», — добавила Захарова.

Согласно окончательным официальным данным, победителем президентских выборов в США стал демократ Джозеф Байден. Сенат и Палата представителей Конгресса США начали в среду совместное заседание с целью утверждения итогов выборов, но оно было прервано на несколько часов после того, как в здание Капитолия ворвались, смяв кордоны полиции, сторонники действующего президента. Снова собраться законодателям удалось после того, как сотрудники правоохранительных органов очистили Капитолий от протестующих. Байден в итоге все же был утвержден победителем выборов.

По данным полиции, во время столкновений в Вашингтоне погибли четыре человека, пострадали не менее 14 правоохранителей, свыше 50 человек были задержаны.

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