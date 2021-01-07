Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 январяПравославное Рождество, перелет через Ла-Манш и другие события этого дня
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
22:19 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден считает, что действующий американский лидер Дональд Трамп спровоцировал беспорядки в Вашингтоне. Такое заявление политик сделал, выступая в четверг.

Источник: AFP 2020

«Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы», — подчеркнул он, говоря об участниках беспорядков в столице США.

«Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли», — добавил Байден.

По словам демократа, Трамп «подстрекал толпу к нападению на Конгресс». Как полагает Байден, к произошедшему также привели «нападки на демократию» со стороны Трампа.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания
Умер народный артист России Валерий Хлевинский
СМИ: Илон Маск стал богатейшим человеком мира
На столицу Китая обрушились аномальные морозы
Иракский суд выдал ордер на арест Дональда Трампа
К Земле приблизится крупный астероид
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
А тут разве можно налево? Тест на ПДД
Горячие темы на Авто
Суп гороховый. 367
Трезвость -норма жизни 309
Прошлогодняя еда. 247
Дура в постели. 240
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Популярные темы на «Детях»
Иностранные слова 363
Вот злюка я!) 208
няня отказалась приходить на работу 194
У меня есть сын от первого брака и у моего мужа дочь тоже от прошлого брака 112
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь