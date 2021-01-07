Байден заявил, что беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Трамп

22:19 (мск), источник: ТАСС
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«Не смейте назвать их участниками протестов. Это была толпа мятежников, бунтовщики, внутренние террористы», — подчеркнул он, говоря об участниках беспорядков в столице США.
«Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли», — добавил Байден.
По словам демократа, Трамп «подстрекал толпу к нападению на Конгресс». Как полагает Байден, к произошедшему также привели «нападки на демократию» со стороны Трампа.