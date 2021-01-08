Трамп заявил, что в ближайшее время сосредоточится на передаче власти Байдену

Видеообращение американского лидера было опубликовано на его странице в Twitter.
«Конгресс сертифицировал результаты [выборов], новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», — сказал он.
«Сейчас необходимо исцеление и примирение», — добавил президент.
«Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки», — сказал он. По словам Трампа, его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты выборов и обеспечить честный подсчет голосов. «Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию», — утверждал Трамп. «Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам», — отметил он.
Президент заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию.
«Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», — добавил американский лидер.
Президент заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою «великолепную кампанию».
Трамп также осудил беспорядки в центре Вашингтона, во время которых его сторонники ворвались в здание Конгресса, и обещал, что все нарушившие закон будут привлечены к ответственности. Он назвал произошедшее «ужасным нападением на Капитолий».
«Как и все американцы, я возмущен насилием, беззаконием и хаосом, — добавил он. — Я незамедлительно задействовал Национальную гвардию США и федеральные правоохранительные службы, чтобы обеспечить безопасность здания и оттеснить тех, кто в него вторгся».
Демонстранты, проникшие в Капитолий, осквернили основы американской демократии.
Дональд Трамппрезидент США
«Те, кто нарушил закон, вы заплатите», — подчеркнул президент США.