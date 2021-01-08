Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 январяВыпуск первого гражданского календаря в России, начало Ржевской битвы и другие события этого дня
Фоторепортажи
09:45 (мск), источник: Ведомости

Число погибших в беспорядках в Вашингтоне выросло до пяти

Пятым погибшим в результате попытки сторонников действующего президента Дональда Трампа захватить Капитолий стал местный полицейский, сообщили в полиции Вашингтона.

Источник: РИА "Новости"

«Примерно в 21:30 сегодня вечером (7 января 2021 г.) офицер полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник скончался из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей», — говорится в сообщении. В департаменте полиции Вашингтона уточнили, что Сикник участвовал в противодействии беспорядкам 6 января на Капитолии и был ранен в столкновении с протестующими.

Он стал пятой официально признанной жертвой беспорядков.

Фоторепортаж
Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. Конгресс намерен отстранить Трампа от должности досрочно, за 12 дней до окончания его полномочий, из-за отказа признавать поражение на выборах и вызванных этим беспорядков.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Путин посетил Рождественское богослужение. Фотогалерея
Трампа хотят отстранить
Трамп заявил, что сосредоточится на передаче власти Байдену
Россиянам разъяснили порядок уплаты нового налога по вкладам
Врач объяснил, как восстановить легкие после тяжелой формы COVID
В Германии нашли способ обойти санкции по «Северному потоку-2»
Вакцина Pfizer показала эффективность против новых штаммов COVID
Раскрыта причина развода Ким Кардашьян и Канье Уэста
Горячие темы на Авто
Суп гороховый. 368
Трезвость -норма жизни 309
Дура в постели. 243
Прецизионное ферментирование. 214
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Топ-20 товаров до 1 тысячи рублей на последней распродаже года
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
Как Самойлова и другие звезды с детьми отметили Рождество Что делали знаменитости в праздник?
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь