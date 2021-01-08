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13:33 (мск), источник: Ведомости

Минздрав Украины подтвердил получение заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»

Харьковская компания «Биолек» подала заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», подтвердил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Источник: РИА "Новости"

«Компания “Биолек” подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка», — сказал Степанов. (цитата по «РИА Новости»). Министр добавил, что далее компания должна подать регистрационную форму и досье препарата.

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О подаче заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» харьковской фармкомпанией «Биолек» украинский политик Виктор Медвудчук заявил в начале января. По его словам, организовать производство российского препарата компания сможет в течение полугода. Возможный отказ от регистрации российской вакцины Медведчук назвал «преступным».

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса представляет собой «гибридное оружие против Украины», поэтому Киев откажется от нее.

«Спутник V» стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.

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