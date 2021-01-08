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14:01 (мск), источник: ТАСС

Россия выделила Кении $1 млн на борьбу с пандемией коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 8 января. /ТАСС/. Россия выделила Кении 109 млн кенийских шиллингов ($1 млн) на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в пятницу кенийская газета Nation.

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Источник: Агентство «Москва»

«Подписание соответствующих документов состоялось, — заявил ТАСС в пятницу представитель посольства РФ в Кении. — Деньги через Трастовый фонд “РФ — ПРООН в целях развития” предоставляются кенийскому министерству здравоохранения на конкретный проект — поддержку деятельности построенной в 1969 году в городе Кисуму при содействии СССР специализированной больницы имени Огинга Одинга. Среду прочего указанные средства пойдут на подготовку специалистов».

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Больница в Кисуму является одним из самых известных медицинских учреждений Кении. Nation отмечает, что в стране она также известна как «российская больница». Трастовый фонд «Российская Федерация — Программа развития ООН в целях развития» был создан в 2015 году. Он представляет собой международный механизм помощи странам и регионам с низким уровнем доходов населения.

«Мы благодарим правительство России и ПРООН за оказанную поддержку, — заявила один из руководителей Минздрава Кении Сьюзан Мочач. — Предоставленная помощь напрямую соответствует приоритетам национальной борьбы с пандемией нового коронавируса». На текущий день в Кении выявлено 97 398 заболевших коронавирусом, 1 694 человека скончались.

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