16:51 (мск), источник: Daily Storm
Пост канцлера вместо Меркель может занять самый популярный политик ФРГ
Глава Минздрава, по сведениям журналистов, сейчас активно обсуждает эту ситуацию с
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Кандидатом на пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель может оказаться глава Минздрава страны, член ХДС (Христианско-демократический союз) Йенс Шпан, которого граждане Германии в 2020 году выбрали «победителем года». Об этом сообщает Bild. По данным издания, Шпан сейчас активно обсуждает эту возможность. Меркель ранее заявила, что это ее последний срок на посту канцлера.
Съезд партии ХДС состоится
По неофициальной традиции, глава партии и становится кандидатом на пост канцлера, однако ситуация, как указывает Bild, может измениться следующим образом: Шпан становится канцлером, а Лашет — лидером ХДС.
Помимо Лашета, кандидатов на пост председателя ХДС еще двое: бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц (его называют бизнес-лоббистом) и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Реттген.
«Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», — сообщили Bild в ХДС.
На текущий момент партию возглавляет Аннегрет
Меркель, которая занимает пост главы правительства четвертый срок подряд, уже несколько раз заявляла, что на пятый срок выдвигать свою кандидатуру не будет.
В частности, 52% опрошенных граждан высказались за то, чтобы в 2021 году он имел «максимально возможное влияние в политике» ФРГ. В то же время Шпан был раскритикован со стороны ряда СМИ и политиков в январе: по их мнению, массовая вакцинация от COVID-19 идет не такими быстрыми темпами, как должна.