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16:51 (мск), источник: Daily Storm

Пост канцлера вместо Меркель может занять самый популярный политик ФРГ

Глава Минздрава, по сведениям журналистов, сейчас активно обсуждает эту ситуацию с Христианско-демократическим союзом.

Источник: AFP 2020

Кандидатом на пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель может оказаться глава Минздрава страны, член ХДС (Христианско-демократический союз) Йенс Шпан, которого граждане Германии в 2020 году выбрали «победителем года». Об этом сообщает Bild. По данным издания, Шпан сейчас активно обсуждает эту возможность. Меркель ранее заявила, что это ее последний срок на посту канцлера.

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Съезд партии ХДС состоится 15—16 января, где будет избран ее председатель. Одним из кандидатов на этот пост является премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, в команде которого работает Шпан.

По неофициальной традиции, глава партии и становится кандидатом на пост канцлера, однако ситуация, как указывает Bild, может измениться следующим образом: Шпан становится канцлером, а Лашет — лидером ХДС.

Помимо Лашета, кандидатов на пост председателя ХДС еще двое: бывший глава парламентской фракции Фридрих Мерц (его называют бизнес-лоббистом) и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Реттген.

«Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», — сообщили Bild в ХДС.

На текущий момент партию возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр (она также является главой Минобороны ФРГ), которую ранее называли главным кандидатом на пост канцлера. В феврале 2020 года Крамп-Карренбауэр заявила, что не собирается оставаться лидером консерваторов.

Выборы в бундестаг должны пройти 26 сентября 2021 года.

Меркель, которая занимает пост главы правительства четвертый срок подряд, уже несколько раз заявляла, что на пятый срок выдвигать свою кандидатуру не будет.

В декабре согласно проведенного опросу Шпан обогнал по популярности Меркель (на 1%), которая до этого много раз возглавляла этот список.

В частности, 52% опрошенных граждан высказались за то, чтобы в 2021 году он имел «максимально возможное влияние в политике» ФРГ. В то же время Шпан был раскритикован со стороны ряда СМИ и политиков в январе: по их мнению, массовая вакцинация от COVID-19 идет не такими быстрыми темпами, как должна.

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