Мэр Лондона объявил ЧС из-за ситуации с COVID-19

«Угроза, которую этот вирус представляет для нашего города, находится на стадии кризиса. Каждый 30-й житель Лондона сейчас болен COVID-19. Если мы не предпримем немедленных действий сейчас, наша NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании. — Ред.) может быть перегружена и погибнет больше людей», — написал Хан.