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17:19 (мск), источник: Известия

Еврокомиссия назвала условие закупки вакцины «Спутник V»

Страны ЕС не могут вести переговоры о закупке каких-либо вакцин в двустороннем формате, решение должно приниматься через общеевропейские переговоры заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом она ответила на вопрос о возможности закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Есть только один формат переговоров — общий для 27 государств — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации», — сказала она на пресс-конференции.

При этом фон дер Ляйен отметила, что уже имеющийся объем заказов, а это 2,3 млрд вакцин, достаточен для вакцинации всего населения ЕС, пишет The Daily Telegraph.

Она также отметила, что любая вакцина, поступающая на европейский рынок, быть утверждена в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Кроме того, глава Еврокомиссии сообщила о намерении дополнительно закупить 300 млн доз вакцины Pfizer и BioNTech.

В настоящее время в ЕС одобрены две вакцины от коронавируса — от Pfizer/BioNTech и американской компании Modernа.

6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Препарат «Спутник V» разработан Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

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Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию.

При этом 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к России и к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» связано с угрозой конкуренции для крупнейших зарубежных производителей. Он подчеркнул, что некоторые государства и их фармацевтические компании прибегают к разным «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.

При этом к настоящему моменту несколько человек скончались после прививки препаратом Pfizer. В декабре умерли шесть участников испытаний вакцины. В январе в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки, а в Норвегии после вакцинации препаратом умерли еще три человека.

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