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19:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп не будет присутствовать на инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается быть на инаугурации Джо Байдена. Инаугурация 46-го американского президента состоится 20 января.

Источник: Reuters

«Для всех тех, кто спрашивал: я не поеду на инаугурацию 20 января», — написал президент в Twitter.

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Также глава Белого дома завил, что не допустит неуважениям к американцам, проголосовавшим за него на выборах. «75 млн великих американских патриотов, которые голосовали за меня, за “Америку прежде всего”, “Сделаем Америку снова великой” сохранят мощнейший голос в будущем. К ним не будет неуважения или неподобающего отношения в какой-либо форме или виде!!!» — написал он в другом твите.

Аккаунт господина Трампа в Twitter оставался недоступным почти сутки. Соцсеть заблокировала его 6 января.

Руководство соцсетей сочло запись президента, в которой тот призывал своих сторонников, ворвавшихся в Капитолий, «разойтись по домам», призывом к насилию. Twitter разблокировал аккаунт главы Белого дома после того, как тот удалил видеозапись. Facebook оставил аккаунт президент заблокированным минимум до 20 января.

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