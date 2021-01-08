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19:10 (мск), источник: Аргументы и факты

Греция ужесточила карантин для приезжающих в страну авиапассажиров

Греция ввела вместо 3-дневного семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов. Эта норма будет действовать до 21 января, сообщается на сайте Управления гражданской авиации страны.

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Источник: Reuters

Все пассажиры из любой зарубежной страны, включая государства-члены Евросоюза, должны будут в течение 7 дней находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания, указанном в форме PLF.

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Если же они остаются в Греции на более короткий период, то ограничение действует до их отъезда.

При этом по прибытии иностранцы пройдут экспресс-тест на коронавирус.

Для граждан Великобритании предусмотрены отдельные правила. Чтобы выйти из карантина, они должны будут пройти новый тест по истечении 7-дневного периода.

Если результат будет отрицательным, ограничения снимут. В противном случае карантин для них будет действовать 14 дней.

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