Греция ужесточила карантин для приезжающих в страну авиапассажиров

Все пассажиры из любой зарубежной страны, включая государства-члены Евросоюза, должны будут в течение 7 дней находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания, указанном в форме PLF.
Если же они остаются в Греции на более короткий период, то ограничение действует до их отъезда.
При этом по прибытии иностранцы пройдут экспресс-тест на коронавирус.
Для граждан Великобритании предусмотрены отдельные правила. Чтобы выйти из карантина, они должны будут пройти новый тест по истечении 7-дневного периода.
Если результат будет отрицательным, ограничения снимут. В противном случае карантин для них будет действовать 14 дней.