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21:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Трампа заподозрили в желании развязать войну и нанести ядерный удар

Действующего президента США Дональда Трампа заподозрили в желании развязать войну и нанести ядерный удар. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Источник: AP 2020

Пелоси рассказала, что она провела беседу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о необходимых мерах предосторожности, чтобы не дать «нестабильному» президенту в последние дни у власти инициировать военные действия или получить доступ к ядерным кодам запуска.

Спикер Палаты представителей потребовала, чтобы Трамп немедленно покинул свой пост. Она также предупредила, что в противном случае Конгресс будет вынужден предпринять меры, чтобы отстранить его от должности.

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Ранее Пелоси заявила, что Трампа необходимо немедленно отстранить от власти. По ее заявлению, лидер страны совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

6 января митинг сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден, закончился штурмом здания Капитолия и столкновениями с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

После случившегося аккаунты Трампа в Facebook были заблокированы, сам действующий президент по-прежнему отказывается признавать поражение на выборах, но обещает мирно передать власть Байдену.

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