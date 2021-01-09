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00:31 (мск), источник: Известия

Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России

Уголовное дело, в котором двое граждан Литвы обвиняются в шпионаже против своей страны якобы в пользу России, передали в Клайпедский окружной суд. Об этом сообщается на сайте литовской генеральной прокуратуры в пятницу, 8 января.

Источник: Reuters

«Хотя обвиняемые не знакомы друг с другом и их деятельность различается, данные досудебного расследования позволяют предположить, что они были завербованы одним и тем же лицом — сотрудником пограничного управления ФСБ России по Калининградской области, владеющим литовским языком», — отмечает пресс-служба.

Расследование возможного шпионажа начали после получения материалов из департамента госбезопасности Литвы с использованием средств, предусмотренных законом о разведке.

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По данным следствия, в 2014 году знакомство жителя Клайпедского района с российским разведчиком, представившемся Петром, и начавшееся как «случайный» контакт, переросло в приказы. Обвиняемый признал, что выполнял инструкции.

Другой обвиняемый, глава общественной организации, познакомился якобы с тем же «представителем российской разведки» в одной из соцсетей в 2016 году. Следствие предполагает, что он обязался передавать фото- и видеоматериалы в обмен на финансирование организуемых им мероприятий.

Обоих обвиняемых арестовали в начале марта 2020 года, они находятся под стражей. По обвинению в совершении преступления по ст. 119 «Шпионаж» УК Литвы им грозит лишение свободы на срок от трех до 15 лет.

В декабре 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Литвы задержали несколько человек, обвиняемых в шпионаже в пользу России, среди которых был бывший лидер «Социалистического народного фронта» (СНФ) Альгирдас Палецкис. Он и другие задержанные якобы выполняли задачи российской разведки.

В декабре Вильнюсский суд отклонил апелляцию обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы из Клайпеды Романа Шешеля. Ранее суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Согласно версии литовских правоохранительных органов, мужчина передавал информацию о стратегических объектах страны, находящихся на территории Клайпедского государственного морского порта.

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