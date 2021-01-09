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03:38 (мск), источник: Известия

Россиян среди задержанных в ходе беспорядков в Вашингтоне не выявлено

Фактов задержания граждан России в ходе акций протеста, прошедших 6 января в Вашингтоне, нет. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в США, опубликованном 9 января странице дипмиссии в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

«Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с положением дел в столичном округе. Запросили госдепартамент на предмет наличия россиян среди задержанных или пострадавших. Пока что таких фактов не выявлено. При необходимости окажем соотечественникам консульско-правовое содействие», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Вашингтоне была задержана 54-летняя русскоговорящая женщина Евгений Малимон.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

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Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе беспорядков погибли четыре человека. По словам главы полиции Капитолия Стивена Сунда, во время беспорядков несколько десятков полицейских получили травмы, причем несколько правоохранителей госпитализированы с тяжелыми ранениями, один полицейский впоследствии скончался.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после событий в Вашингтоне указала на то, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По ее мнению, из-за этого и начались беспорядки. При этом дипломат выразила надежду на то, что американцы с достоинством справятся со сложившейся ситуацией.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии и выборы президента в 2020 году только усугубили ситуацию.

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