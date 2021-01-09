Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Решение заблокировать аккаунт, по сообщению компании, была принято из-за «продолжающейся напряженности в США» и «всплеску мирового обсуждения» штурма здания Конгресса 6 января.
Компания Twitter заявила, что проанализировала два твита, сделанные господином Трампом после окончания его временной блокировки. В одном из них он говорил, что «американские патриоты», проголосовавшие за него, «будут иметь большой голос в будущем», во втором — отказался посещать инаугурацию избранного президента Джо Байдена.
«Эти два твита нужно читать в контесте более масштабных событий в стране, а также способов, которыми высказывания президента могут использоваться для мобилизации, в том числе для призывов к насилию, — указано в блоге компании. — После оценки формулировок, использующихся в этих твитах, на предмет соответствия политике о восхвалении насилия, мы определили, что они нарушают политику… и действия пользователя @realDonaldTrump должны быть приостановлены немедленно и навсегда».
«Действие учетной записи приостановлено», — указано на странице Трампа в Twitter. Ссылки на отдельные твиты, сохранившиеся в архивных новостях, также не работают. Официальный аккаунт президента США в Twitter, передающийся вместе с должностью, не заблокирован.
Напомним, в 2020 году Twitter начал помечать твиты Дональда Трампа, призывающие к насилию, специальной меткой. Позднее социальная сеть ввела метки о дезинформации насчет распространения коронавируса, методики выборов в США и их результатов. В отдельных случаях социальная сеть не позволяла отвечать на твиты господина Трампа и ретвитить их.
Действия со стороны онлайн-платформ привели к тому, что президент стал выступать за отмену раздела раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций США. Этот раздел освобождает платформы от ответственности за то, что публикуют их пользователи. По мнению господина Трампа, он позволял им нарушать свободу слова.