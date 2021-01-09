Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена развивать отношения с Россией и Китаем

В частности, Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой, а также получил гарантию укрепления связей с Пекином.
Ким Чен Ын также заявил, что Вашингтон является главным врагом Пхеньяна. Лидер страны также отметил, что политика США в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет вашингтонскую администрацию.
Ким Чен Ын добавил, что Соединенные Штаты смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений».
Он также подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал, но заверил, что КНДР применит ядерное оружие только в том случае, если враждебные силы нападут на нее первыми.
Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что республика продолжает программу разработки гиперзвукового оружия и атомной подводной лодки.
Ким Чен Ын заявил, что считает сомнительными перспективы улучшения отношений с Республикой Корея.
Отмечается, что лидер КНДР указал на игнорирование Сеулом призывов Пхеньяна прекратить проведение совместных маневров с США и закупку передовых вооружений. По мнению Ким Чен Ына, отказ властей Южной Кореи от такого подхода позволит проложить дорогу к улучшению межкорейских отношений на основе доверия и примирения. В противном случае КНДР будет вынуждена взаимодействовать с Республикой Корея «в другом ключе», подчеркнул председатель Госсовета.
Ким Чен Ын заявил, что металлургическая и химическая промышленности являются ключевыми элементами экономического плана страны на последующий пятилетний период.
Лидер КНДР также сообщил о задачах привлечения инвестиций, нормализации производства, укрепления сельскохозяйственного сектора и увеличения числа потребительских товаров в стране. Кроме того, председатель Госсовета подчеркнул, что новый пятилетний план отражает потребность в завершении формирования структуры самообеспечения национальной экономики.
Ранее Ким Чен Ын заявил на съезде ТПК, что достигнутые при выполнении предыдущего пятилетнего плана показатели были значительно ниже намеченных почти во всех сферах экономики.