Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 январяВыпуск первого гражданского календаря в России, начало Ржевской битвы и другие события этого дня
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
05:48 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена развивать отношения с Россией и Китаем

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на открывшемся 5 января VIII съезде Трудовой партии Кореи заявил, что его страна планирует развивать отношения с Россией и Китаем. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В частности, Ким Чен Ын отметил, что Пхеньян заложил основу для развития и расширения дружественных отношений с Москвой, а также получил гарантию укрепления связей с Пекином.

Ким Чен Ын также заявил, что Вашингтон является главным врагом Пхеньяна. Лидер страны также отметил, что политика США в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавляет вашингтонскую администрацию.

Ким Чен Ын добавил, что Соединенные Штаты смогут улучшить отношения с республикой, только отказавшись от своих «враждебных намерений».

Он также подчеркнул, что Пхеньян должен продолжать развивать свой ядерный арсенал, но заверил, что КНДР применит ядерное оружие только в том случае, если враждебные силы нападут на нее первыми.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что республика продолжает программу разработки гиперзвукового оружия и атомной подводной лодки.

Межкорейские отношения

Ким Чен Ын заявил, что считает сомнительными перспективы улучшения отношений с Республикой Корея.

Отмечается, что лидер КНДР указал на игнорирование Сеулом призывов Пхеньяна прекратить проведение совместных маневров с США и закупку передовых вооружений. По мнению Ким Чен Ына, отказ властей Южной Кореи от такого подхода позволит проложить дорогу к улучшению межкорейских отношений на основе доверия и примирения. В противном случае КНДР будет вынуждена взаимодействовать с Республикой Корея «в другом ключе», подчеркнул председатель Госсовета.

Пятилетний план КНДР

Ким Чен Ын заявил, что металлургическая и химическая промышленности являются ключевыми элементами экономического плана страны на последующий пятилетний период.

Лидер КНДР также сообщил о задачах привлечения инвестиций, нормализации производства, укрепления сельскохозяйственного сектора и увеличения числа потребительских товаров в стране. Кроме того, председатель Госсовета подчеркнул, что новый пятилетний план отражает потребность в завершении формирования структуры самообеспечения национальной экономики.

Ранее Ким Чен Ын заявил на съезде ТПК, что достигнутые при выполнении предыдущего пятилетнего плана показатели были значительно ниже намеченных почти во всех сферах экономики.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
В ВОЗ подтвердили быстрое распространение нового штамма COVID-19
Стало известно о погибшей в результате схода лавины в Норильске
КНДР намерена развивать отношения с Россией и Китаем
Четырехкратный чемпион ОИ призвал выгнать спортсменов из Госдумы
Трампа заподозрили в желании нанести ядерный удар
В США открестились от заявлений о новом штамме коронавируса
Расследовавший убийство Листьева следователь умер от COVID
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Горячие темы на Авто
Дура в постели. 244
Рассказ --он же и мнение моё 246
Прецизионное ферментирование. 214
Точильный станок для ножей . 210
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Топ-20 товаров до 1 тысячи рублей на последней распродаже года
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Дети
Гуляющую с 4-летним сыном по льду Собчак отругали в сети Телеведущую раскритиковали за беспечность
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь