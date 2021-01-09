ВКС России перевооружат первый полк на С-350 «Витязь» в 2021 году

08:32 (мск), источник: Известия
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«В 2021 году в ВКС планируется поступить на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С». Помимо этого, планируется перевооружить первый зенитный ракетный полк на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», — говорится в сообщении.
Комплексы С-350 предназначены для защиты важнейших объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. С-350 разработаны концерном «Алмаз-Антей». Радиус их поражения — 60 км.
Ранее в Минобороны РФ отмечали, что использование этих комплексов повысит эффективность отражения массированных ударов крылатых ракет в четыре раза.
6 марта военный эксперт Виктор Мураховский назвал «Витязей» убийцами американских ракет Tomahawk и европейских Storm Shadow. По его словам, объединив в единую сеть комплексы «Прометей», «Витязь», «Панцирь» и другие средства ПВО, Россия получит фактически непробиваемый «зонтик».