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12:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Индонезия разрешила въезд иностранцев с 9 января

Въезд на Бали и в другие регионы Индонезии с 9 по 25 января 2021 года возможен при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сообщило российское посольство в Facebook. Детям до 12 лет диагностика не требуется.

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Источник: AP 2020

Ранее въезд на территорию Индонезии с 1 по 14 января 2021 года запрещался для всех категорий иностранных граждан за исключением держателей индонезийских разрешений на временное проживание.

«Для авиаперелета на о. Бали требуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста (PCR test) на коронавирус сроком действия не более 2 суток с даты получения либо экспресс-теста на антиген (rapid test antigen) сроком действия не более 24 часов с даты получения.— говорится в сообщении.— Дети до 12 лет от предоставления результатов диагностики освобождены».

При этом для въезда на Бали наземным или водным транспортом достаточно справки ПЦР-теста со сроком действия не более трех суток.

Такой же документ подходит для выезда в другие регионы Индонезии.

Правила вводятся в соответствии с циркулярным письмом оперштаба Индонезии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции «О правилах передвижения внутри страны в период пандемии коронавируса COVID-19». «Указанный порядок передвижений может быть изменен по решению властей Индонезии», — уточняют в дипведомстве.

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