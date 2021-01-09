12:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Индонезия разрешила въезд иностранцев с 9 января
Въезд на Бали и в другие регионы Индонезии с 9 по 25 января 2021 года возможен при наличии справки об отрицательном результате
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Ранее въезд на территорию Индонезии с 1 по 14 января 2021 года запрещался для всех категорий иностранных граждан за исключением держателей индонезийских разрешений на временное проживание.
«Для авиаперелета на о. Бали требуется справка с отрицательным результатом
Такой же документ подходит для выезда в другие регионы Индонезии.
Правила вводятся в соответствии с циркулярным письмом оперштаба Индонезии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции «О правилах передвижения внутри страны в период пандемии коронавируса COVID-19». «Указанный порядок передвижений может быть изменен по решению властей Индонезии», — уточняют в дипведомстве.