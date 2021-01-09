Эрдоган заявил, что видит будущее Турции в Европе

«В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события. Президент Эрдоган во время переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе», — говорится в распространенном заявлении.
«Необходимо восстановить взаимное доверие, восстановить механизмы консультаций, положить конец исключительным и дискриминационным действиям, а также риторике в отношении Турции, которая является страной-кандидатом в переговорном процессе. Президент Эрдоган выразил заинтересованность в возобновлении регулярных саммитов Турция — ЕС и диалога на высоком уровне», — отмечается в сообщении.
Турция, являющаяся с 1964 года ассоциированным членом Евросоюза, подала заявку на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года. Переговорный процесс о ее приеме в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорным пунктам (два не требуют согласования). После этого страны ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе.
6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.
За последние четыре года Брюссель и страны — члены Евросоюза на разных уровнях не раз заявляли о том, что действия Турции способствуют отдалению от евросообщества, и призывали Анкару определиться со своей позицией.