Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 январяВыпуск первого гражданского календаря в России, начало Ржевской битвы и другие события этого дня
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
06:55 (мск), источник: ТАСС

США считают шантажом призывы к высылке из Ирана инспекторов МАГАТЭ

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. США считают, что международное сообщество должно осудить призывы в Меджлисе (парламенте) Ирана выслать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если в отношении исламской республики не будут сняты санкции. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Источник: AP 2020

«В декабре иранский парламент принял закон, требующий выдворения инспекторов Международного агентства по атомной энергии, пока все санкции не будут сняты. Сегодня представитель руководства парламента повторил эту угрозу, — отмечается в тексте. — <…> Иранские власти вновь используют ядерную программу для шантажа международного сообщества и угроз региональной безопасности».

По мнению Помпео, «угроза зашла гораздо дальше нарушения» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

США «полностью поддерживают продолжение МАГАТЭ профессиональной и независимой проверки и мониторинга ядерной программы Ирана», заявил госсекретарь. «Выдворение Ираном международных инспекторов должно получить всеобщее осуждение», — говорится в тексте.

Как сообщает агентство Reuters, член Верховного совета Меджлиса Ахмад Амирабади Фарахани заявил в субботу, что Иран выдворит инспекторов МАГАТЭ и откажется от выполнения дополнительного протокола с агентством, если к 21 февраля не будут сняты рестрикции в финансовой, банковской и нефтяной сферах.

Совет стражей Конституции Ирана 2 декабря 2020 года одобрил принятый ранее законопроект Меджлиса, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.

После выхода США из СВПД в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса. 1 января 2021 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.

Следите за развитием темы Обострение конфликта США и Ирана
 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
В России вступили в силу новые правила контроля за  наличными
Весь Пакистан остался без электричества
Эстонская оппозиция предложила присоединить страну к России
В США задержан штурмовавший Капитолий «викинг»
Bloomberg назвал причины доверять вакцине «Спутник V»
Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса
Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Доктор Мясников спрогнозировал новый пик эпидемии коронавируса
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Сотни тысяч новоселов: зачем нужна льготная ипотека
Дети
Сын Валерии оставил жену с грудным ребенком, улетев на отдых Супруга встала на его защиту
Леди
Не только черный: 5 универсальных цветов, которые идут всем Рассказываем, какие цвета не подведут никогда
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь