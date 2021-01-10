США считают шантажом призывы к высылке из Ирана инспекторов МАГАТЭ

«В декабре иранский парламент принял закон, требующий выдворения инспекторов Международного агентства по атомной энергии, пока все санкции не будут сняты. Сегодня представитель руководства парламента повторил эту угрозу, — отмечается в тексте. — <…> Иранские власти вновь используют ядерную программу для шантажа международного сообщества и угроз региональной безопасности».
По мнению Помпео, «угроза зашла гораздо дальше нарушения» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
США «полностью поддерживают продолжение МАГАТЭ профессиональной и независимой проверки и мониторинга ядерной программы Ирана», заявил госсекретарь. «Выдворение Ираном международных инспекторов должно получить всеобщее осуждение», — говорится в тексте.
Как сообщает агентство Reuters, член Верховного совета Меджлиса Ахмад Амирабади Фарахани заявил в субботу, что Иран выдворит инспекторов МАГАТЭ и откажется от выполнения дополнительного протокола с агентством, если к 21 февраля не будут сняты рестрикции в финансовой, банковской и нефтяной сферах.
Совет стражей Конституции Ирана 2 декабря 2020 года одобрил принятый ранее законопроект Меджлиса, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.
После выхода США из СВПД в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса. 1 января 2021 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%.