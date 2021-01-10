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15:34 (мск), источник: Известия

Пушков озвучил три главных вызова для России в 2021 году

Три главных вызова стоят перед Россией в 2021 году. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил сенатор Алексей Пушков.

Источник: РИА "Новости"

«Высветились три ключевые политические темы 2021 года: выход из пандемии; диктат интернет-гигантов; изменения в США и в их внешней политике. России придется в этом году столкнуться со всеми тремя проблемами», — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, справиться с первой проблемой позволит вакцинация граждан, которая поможет снизить уязвимость населения перед заболеванием.

Решением второй проблемы станет закон против цензуры в интернете и развитие отечественных сетевых платформ. Однако Пушков подчеркнул, что многие гиганты могут отказаться добровольно выполнять требования РФ.

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Отношения же с США зависят от того, насколько успешно Россия сможет противостоять давлению с их стороны. В целом, как пояснил сенатор, диалоги между государствами будут ограничены, они будут взаимодействовать лишь по отдельным вопросам.

Накануне, 9 января, Пушков предположил, что администрация избранного президента США Джо Байдена будет считать РФ врагом, при этом Китай Штаты будут рассматривать как конкурента. Кроме того, США заявляли о наличии союзников в Европе и Азии и обращали внимание, что необходима некая организация, которая «объединяла бы азиатские и европейские демократии». Подобная идеологизация геополитического соперничества характерна, как отметил Пушков, для «холодной войны», возрождая ее в форме конфронтации между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур».

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. Утверждение проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков отметила, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По этой причине и начались беспорядки и споры об итогах выборов.

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