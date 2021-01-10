Лукашенко считает, что интеграция России и Белоруссии должна быть более тесной

«Нам надо [интегрироваться] в экономике, в людях и так далее. Абсолютно ничему не препятствовать. Тем более [к] России нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся тридцать лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?» — сказал он.
По его словам, несмотря на то, что ни у Белоруссии, ни у России нет более тесных отношений с другими странами, чем друг с другом, имеются и существенные недостатки в отношениях.
Лукашенко указал на необходимость создания равных условий для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства.
«Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве», — отметил он.
Кроме того, Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Белоруссии «могла бы быть более справедливой». Однако глава белорусского государства отметил, что не намерен инициировать обсуждение этого вопроса с президентом России.