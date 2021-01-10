Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
12Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
12:54 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко считает, что интеграция России и Белоруссии должна быть более тесной

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны расширять интеграционные процессы по всем направлениям. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Источник: РИА "Новости"

«Нам надо [интегрироваться] в экономике, в людях и так далее. Абсолютно ничему не препятствовать. Тем более [к] России нам надо, наоборот, ближе быть, и тогда и политические вопросы пойдут. А когда люди видят, что мы телепаемся тридцать лет на одном месте в строительстве Союзного государства, они резонно задают вопрос: а почему?» — сказал он.

Читайте также
Лукашенко заявил, что они с Путиным «намертво» в одной команде

По его словам, несмотря на то, что ни у Белоруссии, ни у России нет более тесных отношений с другими странами, чем друг с другом, имеются и существенные недостатки в отношениях.

Лукашенко указал на необходимость создания равных условий для людей и субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства.

«Это прописано во всех документах и в договоре. Если будут равные условия, мы можем значительно и быстро продвинуться. Но пока нет равных условий, и это большой-большой недостаток в нашем союзном строительстве», — отметил он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Белоруссии «могла бы быть более справедливой». Однако глава белорусского государства отметил, что не намерен инициировать обсуждение этого вопроса с президентом России.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Эксперт предупредил о стремительном росте цен на авиабилеты
Несколько стран изменили правила въезда из-за коронавируса
Путин инициировал трехсторонние переговоры с Алиевым и Пашиняном
В Израиле нашли необычное надгробие
Илон Маск решил распродать все имущество ради заселения Марса
На месте крушения Boeing в Индонезии обнаружили обломки
Здоровье
«Рождение таблетки»: как появились противозачаточные И как создателям оральных контрацептивов удалось изменить общественное мнение.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Авто
В России начал действовать новый штраф для водителей Новое нарушение обойдется россиянам в минимум в полторы тысячи рублей
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Три признака, что вы уже переболели короной
Реакция Кремля на обещание Киева помешать опреснению воды в Крыму
Что стало с восьмерняшками, которых женщина родила в 2009 году
Gnezdo.ru
Пророчества Мессинга о России сбываются
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Эксклюзив со съемок сериала "Крюк"
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь