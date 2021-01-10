13:31 (мск), источник: ТАСС
Путин 11 января в Москве обсудит с Алиевым и Пашиняном реализацию заявления по Карабаху
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и
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Стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудить шаги по решению проблем региона, сообщает
«По инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина 11 января 2021 года в Москве состоятся трехсторонние переговоры президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и
По информации
Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
В Нагорном Карабахе 27 сентября 2020 года обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и
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