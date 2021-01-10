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19:31 (мск), источник: ТАСС

Статьи об импичменте Трампа могут представить в Палате представителей 12 или 13 января

ТАСС, 10 января. Статьи для импичмента в отношении президента США Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей Конгресса США 12 или 13 января. Об этом заявил конгрессмен-демократ Джеймс Клайберн во время программы State of the union в эфире телекомпании CNN.

Источник: Reuters

«Я думаю, что они [статьи] будут составлены завтра [в понедельник], — сказал Клайберн. — Это может быть вторник или среда, прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе».

В среду телеканал NBC сообщил со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, который подготовили конгрессмены Тед Лью (от штата Калифорния), Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), что группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение нижней палаты статьи для импичмента в отношении Трампа, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу» из-за беспорядков на Капитолийском холме в столице в среду.

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8 января спикер Палаты представителей Конгресса демократка Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа.

Срок полномочий нынешнего американского лидера истекает 20 января. В среду его сторонники ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

По данным властей, в ходе беспорядков в Вашингтоне полицией была застрелена манифестантка. Кроме того, сообщалось, что зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.

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