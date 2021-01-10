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22:40 (мск), источник: ТАСС

Пелоси полагает, что импичмент не позволит Трампу снова стать президентом

Именно поэтому многие поддерживают эту процедуру, считает спикер Палаты представителей Конгресса США.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Многие поддерживают импичмент президента США Дональда Трампа в связи с тем, что он не позволит республиканцу вновь баллотироваться на пост главы государства. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в интервью телекомпании CBS, фрагмент которого транслировался в воскресенье.

Она назвала желание не позволить нынешнему главе Белого дома вновь выставить свою кандидатуру на следующие выборы «одной из причин, по которой люди выступают за [его] импичмент».

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Пелоси подчеркнула, что в Конгрессе «существует решительная поддержка» импичмента Трампа. При этом ей больше нравится 25-я поправка к Конституции США, которая позволит отстранить от власти республиканца на основании недееспособности главы государства.

«К сожалению, человек, который руководит исполнительной ветвью власти, является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом Соединенных Штатов», — считает законодатель, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Она вновь повторила, что за совершенные серьезные действия «он должен быть привлечен к ответственности».

Как поясняет агентство Associated Press, демократы могут включить в процедуру импичмента Трампа запрет занимать государственные должности, что не позволит ему выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. При этом, как сообщила газета Politico, окружение главы государства считает, что он не станет участвовать в этих выборах.

О возможном импичменте

В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.

Однако остается неясным, хватает ли вообще законодателям даже в теории времени на то, чтобы предпринять вторую по счету попытку отстранения Трампа от должности. Срок его полномочий истекает 20 января. В этот день будет приведен к присяге в качестве 46-го президента США Байден. Демократы инициировали первую процедуру импичмента Трампа в 2019 году, эта попытка потерпела провал.

Руководство республиканской фракции в Палате представителей Конгресса в пятницу сигнализировало о том, что не поддержит призывы к импичменту Трампа.

Справка
Какие судебные дела ждут Трампа после 20 января?Ровно в полдень 20 января 2021 года Дональд Трамп покинет президентский пост и станет частным лицом. Одновременно он потеряет и одно из главных преимуществ, которым обладает глава государства в США — полный иммунитет от судебного преследования.
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