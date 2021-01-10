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23:28 (мск), источник: ТАСС

Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом США в истории

Актер подчеркнул, что действующий глава государства пытался организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи.

Источник: AFP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер считает, что действующий американский лидер Дональд Трамп войдет в историю как худший президент США. Соответствующее видеообращение Шварценеггер опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

«Президент Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов. Он пытался организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи», — подчеркнул актер. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», — заявил Шварценеггер в видеообращении продолжительностью более семи с половиной минут.

Бывший губернатор Калифорнии предстал на видео сидящим за письменным столом, на котором лежит меч из картины «Конан-варвар» (Conan the Barbarian, 1982), главная роль в которой принесла ему славу киноактера. «Наша демократия подобна стали, из которой сделан этот меч, — отметил Шваценеггер, подняв его двумя руками и продемонстрировав зрителям. — Чем больше она закаляется, тем прочнее становится».

Актер также поддержал избранного президента США демократа Джозефа Байдена. «Избранный президент Байден, мы желаем вам успеха на посту президента. Ваш успех будет означать успех для нашей страны», — заключил Шваценеггер.

Шварценеггер был губернатором штата Калифорния с ноября 2003 года по январь 2011 года.

Справка
Какие судебные дела ждут Трампа после 20 января?Ровно в полдень 20 января 2021 года Дональд Трамп покинет президентский пост и станет частным лицом. Одновременно он потеряет и одно из главных преимуществ, которым обладает глава государства в США — полный иммунитет от судебного преследования.
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