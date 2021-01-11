08:04 (мск), источник: Lenta.Ru
В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока-2»
Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции
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Издание испугалось, что вступление Байдена в должность не изменит отношения Вашингтона к российскому проекту. «Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий противник, чем Дональд Трамп», — указывается в статье.
Журналисты отметили, что еще будучи
При этом авторы статьи отметили, что для Швеции вопрос «Северного потока-2» уже решен. Однако на уровне Евросоюза, считают журналисты, этот вопрос вызывает политические споры на фоне угрозы американских санкций.
Ранее сообщалось, что парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания решил создать фонд в защиту проекта «Северный поток-2». По словам
Газопровод из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи проекта перенеслись на неопределенное время.