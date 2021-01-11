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16:20 (мск), источник: Ведомости

Путин назвал задачи трехсторонней рабочей группы по Карабаху

Баку и Ереван вместе с Москвой будут восстанавливать транспортные и торговые связи региона.

Источник: Пресс-служба Президента России

Заключенные при посредничестве Москвы соглашения между Ереваном и Баку об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе реализуются последовательно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трёхсторонние договорённости последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе», — сказал Путин. Он подчеркнул, что оно будет проводиться как в интересах армянского, так и азербайджанского народов.

Российский президент отметил, что теперь, когда огонь прекращен, инфраструктура восстанавливается, а беженцы возвращаются в Карабах, особого внимания заслуживает задача «разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ». «Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», — сказал Путин.

Он добавил, что по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана будут намечены последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в соглашении от 9 ноября 2020 г. «Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия», — сказал Путин.

Армения и Азербайджан при посредничестве России 9 ноября подписали соглашение, завершившее начавшуюся 27 сентября 2020 г. войну в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших, который начался 14 декабря. Кроме того, Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а непризнанная и поддерживаемая Ереваном Нагорно-Карабахская республика (НКР) — вернуть Азербайджану занятые в 1992—1994 гг. Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Также власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша, изначально входивший в НКР.

Оставшаяся территория региона продолжает контролироваться непризнанной республикой. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор. Кроме того, договорённости предусматривают открытие транспортного коридора через территорию Армении в анклав Азербайджана — Нахичеванскую автономию. Его безопасность обеспечат размещенные на армянской территории пограничники ФСБ России. Баку планирует построить через этот коридор железную дорогу, которая свяжет его через Нахичевань напрямую с Турцией.

Илья Лакстыгал

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