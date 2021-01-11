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16:11 (мск), источник: РБК

Меркель заступилась за Трампа из-за блокировок в соцсетях

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение Twitter и других соцсетей заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа является сомнительным. Об этом, как сообщает Stn.de, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Источник: AP 2020

По его мнению, операторы социальных сетей несут ответственность за то, чтобы политическая дискуссия «не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию». Поэтому важно ставить на сообщения специальные метки, как это было в последние месяцы, отметил Зайберт.

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Однако свобода выражения мнения является фундаментальным правом и может быть ограничена только законодательными органами, а не в соответствии с требованиями частных компаний, продолжил представитель Ангелы Меркель.

«Вот почему канцлер считает проблемой, что аккаунты президента США были закрыты навсегда», — резюмировал Зайберт.

На аккаунт Трампа в Twitter были подписаны более 89 млн человек. Соцсеть заблокировала его, обвинив в нарушении правил сообщества. Компания объяснила, что посты Трампа, сделанные спустя несколько дней после нападения его сторонников на Капитолий, которое произошло в день утверждения итогов подсчета голосов выборщиков 6 января, нарушают запрет на одобрение насилия.

Вслед за Twitter аккаунты Трампа заблокировали также Facebook, Instagram, Twitch и другие сервисы.

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