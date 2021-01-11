Обнародован текст резолюции об импичменте Трампа

Авторы инициативы, которую внесут на рассмотрение от имени демократа Дэвида Сисилини, пишут, что Трамп в день беспорядков у Конгресса США «продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту».
Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.
После этого конгрессмены стали обсуждать возможность досрочного отстранения Трампа от обязанностей президента, в том числе через импичмент или применение 25-й поправки к Конституции.