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20:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа по 25-й поправке

Конгрессмены-республиканцы заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту страны Майку Пенсу отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа, сообщает AP.

Источник: Reuters

Демократы хотят предложить Пенсу воспользоваться 25-й поправкой. По их мнению, Трамп не может продолжать занимать президентский пост после того, как поддержал беспорядки в здании Капитолия 6 января.

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25-я поправка, ратифицированная в США после убийства президента Джона Кеннеди, предусматривает замену президента или вице-президента в случае смерти, отставки или отстранения.

Теперь конгрессмены-демократы намерены вынести эту резолюцию на голосование во вторник, говорится в сообщении. Ранее они внесли на рассмотрение Палаты представителей другую резолюцию — об импичменте Трампа за подстрекательство к мятежу. CNN обнародовал текст документа.

Демократы хотят досрочно отстранить Дональда Трампа от власти из-за событий 6 января, когда его сторонники ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли 5 человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

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