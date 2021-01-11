Республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа по 25-й поправке

20:46 (мск), источник: Коммерсантъ
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Демократы хотят предложить Пенсу воспользоваться 25-й поправкой. По их мнению, Трамп не может продолжать занимать президентский пост после того, как поддержал беспорядки в здании Капитолия 6 января.
25-я поправка, ратифицированная в США после убийства президента Джона Кеннеди, предусматривает замену президента или
Теперь
Демократы хотят досрочно отстранить Дональда Трампа от власти