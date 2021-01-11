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22:51 (мск), источник: ТАСС

Кандидат на пост главы ЦРУ заявил, что дипломатия США понесла серьезный ущерб при Трампе

Уильям Бернс сравнил «политику выжженной земли, вольное обращение с правдивой информацией, а также презрение к кадровым сотрудникам» при действующем президенте США с временами маккартизма.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный американской дипломатии в результате действий президента США Дональда Трампа, сравним со временами маккартизма 1950-х годов и будет ощущаться на протяжении длительного времени. Такое мнение высказал в статье, опубликованной в понедельник на сайте журнала Foreign Affairs бывший посол США в России Уильям Бернс, выдвинутый избранным президентом США Джозефом Байденом на пост директора Центрального разведывательного управления.

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«Проводившаяся Трампом политика выжженной земли, вольное обращение с правдивой информацией, а также презрение к кадровым сотрудникам очень напоминают те рецепты, которые готовил юрист Рой Кон для сенатора Джозефа Маккарти», — отметил он, имея в виду начатые по инициативе Маккарти чистки в Госдепартаменте США в первой половине 1950-х годов, когда по обвинениям в «нелояльности» из внешнеполитического ведомства США был уволен 81 сотрудник.

«Для того, чтобы преодолеть ущерб, нанесенный сейчас Госдепартаменту, потребуются долгие годы, — подчеркнул он. — Ущерб нашему влиянию и репутации может оказаться еще более значительным, и его будет еще труднее исправить».

«Мы сами себе копаем глубокую яму, а ситуация в мире изменилась, и в мире немало тех, кто не будет дожидаться, пока мы закончим копать, — добавил он. — Отстаивать американские интересы становится все труднее, наши союзники дезориентированы, наши противники быстро используют преимущества, шатаются те институты и коалиции, которые мы создавали на протяжении десятилетий. У американцев снижается доверие к мощи и целям руководства страны».

По мнению Бернса, процесс преодоления последствий политики администрации Трампа «будет трудным, но этот процесс необходимо срочно начать».

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