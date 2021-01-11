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23:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Резолюцию об импичменте Трампа поддержали 218 демократов Палаты представителей

По меньшей мере 218 конгрессменов-демократов заявили, что поддерживают резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа, пишет Politico.

Источник: AFP 2020

Газета отмечает, что этого числа достаточно, чтобы утвердить документ при проведении голосования в Палате представителей Конгресса США.

Инициатива была внесена сегодня. В резолюции говорится, что господин Трамп подстрекал своих сторонников к мятежу.

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Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси дала понять, что вынесет документ на голосование, если Дональд Трамп сам не подаст в отставку или не будет отстранен путем применения 25-й поправки к Конституции США. Председатель комитета по регламенту Палаты представителей США демократ Джим Макговерн заявлял, что голосование об импичменте президента Дональда Трампа состоится в среду, 13 января. По его мнению, импичмент будет утвержден. Ранее сегодня конгрессмены-республиканцы заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту страны Майку Пенсу отстранить господина Трампа от власти по 25-й поправке.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

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