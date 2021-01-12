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12:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Крупнейшее сокращение госаппарата началось уже в январе

Заявленное осенью прошедшего года сокращение численности штата исполнительной власти началось: распоряжениями правительства установлена новая численность центральных аппаратов и территориальных подразделений министерств, она на 32 тыс. меньше старого штата. Прямые исключения сделаны лишь для Минздрава и других ведомств, занятых борьбой с COVID и его последствиями, — они будут оптимизировать штат с октября.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», премьер-министр Михаил Мишустин подписал пакет распоряжений правительства, устанавливающий новую численность и фонд оплаты труда в центральных аппаратах и в территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).

Напомним, речь идет об объявленной осенью 2020 года административной реформе в ФОИВ — приведении к единому стандарту штата и организации министерств, служб и агентств, сокращении центральных аппаратов на 5%, а терорганов ФОИВ на 10%. Соответствующие документы Белый дом должен опубликовать сегодня. В центральных аппаратах сокращается 741 штатная единица, в том числе 36 замруководителей ФОИВ (последние кресла редко вакантны), а также 74 структурных подразделения.

В итоге правительство сокращает более 32 тыс. штатных единиц, в основном вакантных — это крупнейшее сокращение за многие годы.
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По сути речь не только о сокращении, а о структурном изменении практически всех подразделений исполнительной власти для решения новых задач. Обслуживающие подразделения ФОИВ не могут иметь более 30% численности ФОИВ, есть критерии минимальной численности отдела и департамента. Для части министерств сокращение, в том числе на уровне замминистра, уже началось в ноябре—декабре 2020 года.

По данным «Ъ», из ФОИВ, подчиняющихся правительству РФ (силовые структуры в реформу не включены), исключение сделано для четырех структур: оптимизация штатов в Минздраве, Федеральном медико-биологическом агентстве, Росздравнадзоре и Роспотребнадзоре отложена до 1 октября.

В особом порядке будут оптимизировать и штаты еще ряда ведомств, в том числе Минцифры, Минстрой и Ростуризма. Кроме того, принято решение повысить эффективность Белого дома..

Отдельным распоряжением изменяется структура аппарата правительства, его численность (1792 человека) даже несколько вырастет: правительство явно приняло во внимание рекомендации экспертов по госуправлению, предлагавших усилить собственный экспертно-аналитический аппарат.

Напомним, Высшая школа экономики (ВШЭ) в декабрьском докладе об оптимизации исполнительной власти сообщала в том числе о рисках «критической зависимости» аппарата Белого дома от предложений министерств и ведомств. Именно в этой логике и выдержано распоряжение:

на месте исторически существующих в аппарате укрупненных департаментов создаются профильные, так чтобы крупные ведомства имели зеркальное отражение в аппарате в виде отдельного департамента.
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Департамент здравоохранения и социального развития преобразуется в два отдельных: департамент здравоохранения и департамент социального развития. Департамент регионального развития и инфраструктуры так же преобразуется в департамент регионального развития и департамент строительства (который, видимо, получит и задачи по контролю строительства инфраструктуры).

Наконец, самый крупный по тематике департамент промышленности, энергетики и транспорта ликвидируется, на его месте создаются департамент транспорта, департамент энергетики, департамент промышленности.

Очевидно, что у каждого из гражданских министерств Белого дома будет по зеркальному департаменту в аппарате — Минэкономики здесь не исключение, еще одним новым подразделением в аппарате будет сводно-аналитическое управление правительства РФ.

Изменения этим не ограничиваются: статус новых подразделений, судя по всему, будет немного отличаться от прежних.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности аппарата Белого дома с 1 января преобразован, а по сути, повышен в статусе: в новой структуре он получил название «департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования», из названия следует, что он будет единым правовым департаментом аппарата правительства, ранее часть соответствующих функций была распределена по трем большим департаментам.

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Изменения вряд ли можно считать косметическими: новую структуру аппарата (которая, отметим, прямо не связана с распределением полномочий вице-премьеров) имеет смысл рассматривать в аспекте баланса полномочий и возможностей между министерствами и аппаратом Белого дома.

Соавтор доклада ВШЭ — директор университета по экспертно-аналитической работе Андрей Жулин отмечает, что зеркальная схема дизайна департаментов рациональна, в ВШЭ настаивают на том, что компетенция сотрудников департаментов должна быть, по сути, даже выше и немного иной, чем у сотрудников министерств (в частности, департамент часто должен выступать арбитром в спорных вопросах), только это позволит правительству избегать сильного давления чисто ведомственных интересов. «Министерства не должны внутри правительства монополизировать экспертное знание», — считает господин Жулин.

Прямой смысл этой части реформы очевиден: сроки исполнения поручений президента и премьер-министра остаются приоритетом, а новая структура под это приспособлена лучше.

Новый дизайн аппарата Белого дома, видимо, также способствует ранее описываемому в ВШЭ сглаживанию вертикализации административной схемы управления в правительстве: менее крупные профильные департаменты более склонны к сетевому и горизонтальному взаимодействию, что важно в проектной деятельности (в том числе в реализации нацпланов) и в реализации принципов доказательной политики. Отметим также, что структура аппарата Белого дома всегда считалась краеугольным камнем госуправления, изменения в ней всегда давались с трудом и длились годы, текущая же реформа занимает несколько месяцев.

Дмитрий Бутрин

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