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01:33 (мск), источник: RTVi

США вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма

США включили Кубу в список стран, которые по версии Вашингтона, поддерживают международный терроризм. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

Источник: Reuters

По мнению Вашингтона, власти Кубы укрывают беглых американских преступников и поддерживают режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Администрация Дональда Трампа с самого начала была сосредоточена на том, чтобы лишить режим Кастро ресурсов, которые он использует для угнетения собственного народа, и противодействовать его пагубному вмешательству в дела Венесуэлы и остальной части Западного полушария», — сказал Помпео.

По его словам, решение администрации Трампа — еще один сигнал режиму Кастро, который «должен прекратить поддерживать международный терроризм и подрывную деятельность в отношении США».

Сейчас в списке спонсоров терроризма находятся Иран, КНДР и Сирия. На них распространяются следующие санкции — ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, а также финансовые ограничения.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году на фоне национализации американской собственности в стране. Позже Вашингтон ввел торгово-экономическое эмбарго. В 1982 году страну включили в список спонсоров терроризма. В 2015 году Кубу исключили из списка по предложению президента Барака Обамы.

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