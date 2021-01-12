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08:15 (мск), источник: Ведомости

Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена

Американская сторона пригласила представителей России на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая должна состояться 20 января, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на дипмиссию России в Вашингтоне.

Источник: AFP 2020

«Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла», — сообщил представитель российского посольства.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

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