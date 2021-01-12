Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена

«Приглашение получено. Планируется принять участие на уровне посла», — сообщил представитель российского посольства.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как действующий президент Дональд Трамп официально набрал лишь 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.