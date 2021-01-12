Три партии прошли в новый состав парламента Казахстана

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров во вторник, 12 января.
«Таким образом, семипроцентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия «Нур Отан», Демократическая партия Казахстана «Ак жол», — заявил Петров.
Он добавил, что указанные партии допущены к распределению мандатов. По итогам голосования «Нур Отан» набрала 71,09%, НПК — 9,10%, «Ак жол» — 10,95% голосов.
Накануне миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества сообщила, что парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, которые могли бы сказаться на результатах голосования.
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности отметила, что выборы в мажилис Казахстана прошли на высоком уровне.
Глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Бондарев подчеркнул, что выборы депутатов парламента прошли «на многопартийной основе, были прозрачными, справедливыми, конкурентными».
Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран добавила, что выборы в нижнюю палату парламента Казахстана показали растущий уровень демократии.