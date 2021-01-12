Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 январяОснование Королевского Астрономического общества, начало операции «Искра», запрет Компартии в Румынии и другие события
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
12Католики встретили Рождество
08:07 (мск), источник: Известия

Три партии прошли в новый состав парламента Казахстана

Три казахстанские партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), «Ак жол» («Светлый путь») и Народная партия Казахстана (НПК) проходят в парламент по итогам выборов депутатов мажилиса (нижней палаты парламента).

Источник: AFP 2020

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров во вторник, 12 января.

«Таким образом, семипроцентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия «Нур Отан», Демократическая партия Казахстана «Ак жол», — заявил Петров.

Читайте также
Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии

Он добавил, что указанные партии допущены к распределению мандатов. По итогам голосования «Нур Отан» набрала 71,09%, НПК — 9,10%, «Ак жол» — 10,95% голосов.

Накануне миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества сообщила, что парламентские выборы в Казахстане прошли без нарушений, которые могли бы сказаться на результатах голосования.

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности отметила, что выборы в мажилис Казахстана прошли на высоком уровне.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Бондарев подчеркнул, что выборы депутатов парламента прошли «на многопартийной основе, были прозрачными, справедливыми, конкурентными».

Миссия наблюдателей от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран добавила, что выборы в нижнюю палату парламента Казахстана показали растущий уровень демократии.

 Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
Тема дня: как Мурманск встретил первый рассвет
Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена
Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию
Трамп объявил о режиме ЧС и направил Вашингтону помощь
Названа возможная причина пожара в многоэтажке в Екатеринбурге
Произошедшее на границе России землетрясение ощутили в Иркутске
Лионель Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия
В ВОЗ оценили вероятность появления коллективной иммунизации
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Внук советского Ихтиандра вырос красавцем: фото
Власти уже не скрывают. Узнали сегодня утром
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Авто
«АвтоВАЗ» переименовал Lada 4x4 в «Ниву» Теперь у «Лады» есть сразу две «Нивы»
Кино
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей Она будет вести ток-шоу «Близкие люди» вместе с Леонидом Закошанским
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
10 бездарных российских звезд, которых не любят
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Уволили на съемках: 5 актеров, которых прогнали
Жена Панфилова затмила всех своей красотой: фото
Леди
Наташа Королева и Тарзан снялись в чувственном клипе Съемки проходили на Занзибаре
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Что стало с восьмерняшками, которых женщина родила в 2009 году
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Девушку выгнали из бассейна из-за фигуры
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь