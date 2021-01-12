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12:52 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме предложили дополнительно индексировать пенсии

Депутаты из партии ЛДПР внесли в Госдуму проект закона, позволяющий производить дополнительную индексацию пенсий в течение года. Сейчас страховые и социальные пенсии повышаются раз в год — с 1 января и с 1 апреля.

Источник: Газета.Ру

Текст законопроекта о дополнительном увеличении пенсий опубликовал в своем Telegram-канале один из разработчиков документа глава комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Согласно инициативе, предполагается проводить регулярные дополнительные индексации социальных пенсий, страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии.
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«Социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста цен на товары и услуги (инфляция) за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период, — говорится в опубликованном законопроекте.

Страховые пенсии ЛДПР предлагает индексировать с 1-го января каждого нового года, ориентируясь на величину одного пенсионного коэффициента. С 2025 года парламентарии предложили ежегодно увеличивать пенсии с 1 февраля, исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год, и с 1 апреля — исходя из роста доходов Пенсионного фонда.

Что касается фиксированной выплаты к страховой пенсии, то ее индексация должна проходить с 1 января.

А с 2025 года — с 1 февраля ежегодно пенсия должна пересчитываться с учетом уровня увеличения потребительских цен за минувший год.
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В то же время, по задумке авторов законопроекта, правительству Российской Федерации дается право принять решение о дополнительном увеличении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 апреля с учетом роста доходов Пенсионного фонда.

«При этом дополнительное увеличение размера страховой пенсии (с учетом ранее произведенной корректировки) не может превышать индекс роста доходов бюджета ПФР в расчете на одного пенсионера, направляемых на выплату страховых пенсий», — уточняется в документе.

Это уже не первая попытка депутата Ярослава Нилова провести в Госдуме законопроект о дополнительной индексации пенсий. Осенью он подготовил аналогичный документ, предоставляющий юридическую возможность повторной индексации страховых пенсий.

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«У нас по Конституции пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год. А по действующему законодательству у нас страховые пенсии индексируются один раз в год — 1 января. Социальные пенсии индексируются один раз в год — с 1 апреля. Таким образом, если принимать во внимание новую конституционную норму, то при желании, не правя пенсионное законодательство, проиндексировать более одного раза ни социальные, ни страховые пенсии будет невозможно. Поэтому мы и предлагаем предусмотреть возможность (это не обязательно) индексировать более одного раза в случае, если такая возможность будет, — объяснял причины своей инициативы в беседе с ТАСС депутат.

Тем не менее инициатива Ярослава Нилова не прошла правительственную комиссию по законопроектной деятельности.

В отзыве комиссии, в частности, сообщалось, что согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту закона его исполнение потребует дополнительных затрат из федерального бюджета и бюджета ПФР.
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При этом инициатива не содержит норм, «определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств».

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сообщили в комиссии.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов при обсуждении на пленарном заседании Госдумы проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы заявил, что государство обязано сконцентрироваться на поддержке неработающих пенсионеров. Таким образом министр ответил на вопрос Ярослава Нилова о позиции ведомства относительно возвращения индексации пенсий гражданам старшего возраста, которые продолжают работать.

«Мы обсуждали этот вопрос и в ходе встречи с фракциями. Позиция наша следующая: пенсия — это компенсация за утраченный заработок. И если пенсионер еще работает, то заработок не утрачен, он получает и заработок, и пенсию», — приводит ТАСС слова Силуанова.

По словам министра, зарплаты за последнее время выросли, а темпы их роста выше, чем инфляция.

«Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах, а в справедливости», — считает Силуанов.

После выхода гражданина на пенсию он получит заслуженные им выплаты с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его трудовой деятельности, напомнил чиновник.

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