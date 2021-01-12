11:11 (мск), источник: ТАСС
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
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«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — сообщили в штабе.
Авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря.
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