Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 январяОснование Королевского Астрономического общества, начало операции «Искра», запрет Компартии в Румынии и другие события
Фоторепортажи
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
12Скончался модельер Пьер Карден
11:11 (мск), источник: ТАСС

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса до 1 февраля 2021 года включительно. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:47 (мск)В Подмосковье студентам продлили удаленку до 6 февраля
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — сообщили в штабе.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря.

По данным Всемирной организации здравоохранения, распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировали более чем в 40 странах. В России новый штамм выявили в конце 2020 года. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские тест-системы на определение коронавируса выявляют также и новый штамм.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря 2020 года сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Россия получила приглашение на инаугурацию Байдена
Россиян ожидают «иссиня-черные» морозы
Над Камчаткой взорвался метеорит мощностью в 5 килотонн
Ученые назвали новую версию происхождения коронавируса
Трамп объявил о режиме ЧС и направил Вашингтону помощь
Семь новых департаментов появятся в правительстве России
Мальта раскрыла новых обладателей «золотых паспортов»
Здоровье
Врач назвала опасные утренние привычки Любимые напитки и упражнения после пробуждения могут даже навредить организму.
Кино
17-летняя победительница «Голоса» стала заслуженной артисткой Указ о присвоении Яне Габбасовой почетного звания подписал глава республики Башкортостан Радий Хабиров
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
Популярные темы на «Детях»
Учитель обзывает детей, которые ходят не в деловом стиле 177
Нужно универсальное имя. Помогите) 142
А что бы вы подумали, если бы ровно год назад... 69
Еще о подарках. Спрошу про подарки мужа жене 57
Леди
Неузнаваемую Бузову в мини-платье спутали с Ксенией Бородиной Телеведущая показала фото на фоне слухов о тайной свадьбе
Новости партнеров
Все звезды, скончавшиеся в 2020 году
6-летний мальчик в прямом эфире озвучил диагноз Бузовой
Куда должны смотреть окна, чтобы в доме всегда было уютно и водились деньги
Как вылечить ковид дома: рекомендации доктора Мясникова
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь