Помпео заявил, что политика США в отношении Китая при Байдене должна быть жесткой

22:38 (мск), источник: ТАСС
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Думаю, что весь мир, и американцы в том числе, будут продолжать требовать, чтобы США обеспечили безопасность, а это включает противодействие возникающим сейчас вызовам, — заявил он. — Это вызов со стороны Коммунистической партии Китая, которая имеет и возможности, и намерения расширять свое влияние и в конечном счете добиваться ситуации в мире, которая очень отличалась бы от нынешней и которая не была бы основана на уважении закона и суверенитета — принципов, на которых обстановка в мире базировалась в период после Второй мировой войны». По словам госсекретаря США, «Коммунистическая партия Китая стремится продвигать совершенно отличную от нынешней теорию международных отношений, ту, в которой доминирует Восток, где контроль осуществляется так, что это не обеспечивает большей безопасности, свободы и процветания».
«Я уверен в том, что американцы будут требовать от любого руководителя страны, в том числе и от избранного президента Байдена, таких действий, чтобы Америка оставалась такой же, как и на протяжении ее более чем 240-летней истории, и чтобы мир продолжал существовать, опираясь на принципы соблюдения прав человека, верховенства закона и на уважение суверенитета», — добавил он.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что коронавирус зародился в китайском Ухане, Помпео заявил, что «все еще не знает ответа». «Коммунистическая партия Китая вот уже на протяжении более года отказывается допустить кого бы то ни было к информации, которая необходима для выяснения, — добавил он. — Возможно, они, наконец, допустят представителей Всемирной организации здравоохранения. Я надеюсь, но не испытываю оптимизма по поводу того, что им будет разрешено проделать необходимую работу: ознакомиться с документами, с лабораторией, с исследованиями, которые там проводились».