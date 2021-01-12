СМИ узнали о предупреждении ФБР о возможных беспорядках за день до штурма Капитолия

Как сообщается, 5 января в ФБР в Норфолке (штат Вирджиния) поступила информация о призывах к насилию в ответ на «незаконный локдаун», который начнется 6 января в Вашингтоне, округ Колумбия.
«В онлайн-обсуждении шла речь о конкретных призывах к насилию, которые включали фразы «Будьте готовы к борьбе. Конгрессу необходимо слышать, как бьются стекла, вышибаются двери… Станьте жестоким. Перестаньте называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, готовые к войне. Мы получим нашего президента или умрем», — говорится в документе.
Неназванный сотрудник ФБР заявил, что представительство ведомства в Норфолке, узнав об этом обсуждении в сети, в течение 45 минут подготовило отчет и отправило его в другие бюро.