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23:21 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ узнали о предупреждении ФБР о возможных беспорядках за день до штурма Капитолия

Представительство ФБР США в штате Вирджиния предупреждало о том, что некие экстремисты собираются приехать в Вашингтон за день до беспорядков в Капитолии, пишет газета Washigton Post со ссылкой на документ ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, 5 января в ФБР в Норфолке (штат Вирджиния) поступила информация о призывах к насилию в ответ на «незаконный локдаун», который начнется 6 января в Вашингтоне, округ Колумбия.

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«В онлайн-обсуждении шла речь о конкретных призывах к насилию, которые включали фразы «Будьте готовы к борьбе. Конгрессу необходимо слышать, как бьются стекла, вышибаются двери… Станьте жестоким. Перестаньте называть это маршем, митингом или протестом. Идите туда, готовые к войне. Мы получим нашего президента или умрем», — говорится в документе.

Неназванный сотрудник ФБР заявил, что представительство ведомства в Норфолке, узнав об этом обсуждении в сети, в течение 45 минут подготовило отчет и отправило его в другие бюро.

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