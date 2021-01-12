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23:07 (мск), источник: Известия

Всех прибывающих в США обяжут подтверждать отсутствие COVID-19

Пассажиры международных авиалиний, прибывающие в США, должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс. Об этом сообщила во вторник, 12 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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Источник: РИА "Новости"

Как объяснил источник издания, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США намерены выпустить соответствующий указ 12 января. Он вступит в силу с 26 января.

В издании отметили, что на данный момент отрицательный тест на коронавирус должны предоставлять только прибывающие из Великобритании. Однако из-за обнаружения новых штаммов в других странах было принято решение об обязательном подтверждении отрицательного теста у всех прибывающих в страну.

В этот же день, 12 января, российские власти приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 1 февраля.

Из-за обнаружения нового штамма авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран.

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