Всех прибывающих в США обяжут подтверждать отсутствие COVID-19

Как объяснил источник издания, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США намерены выпустить соответствующий указ 12 января. Он вступит в силу с 26 января.
В издании отметили, что на данный момент отрицательный тест на коронавирус должны предоставлять только прибывающие из Великобритании. Однако из-за обнаружения новых штаммов в других странах было принято решение об обязательном подтверждении отрицательного теста у всех прибывающих в страну.
В этот же день, 12 января, российские власти приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 1 февраля.
Из-за обнаружения нового штамма авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран.