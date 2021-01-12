23:49 (мск), источник: ТАСС
Мишустин освободил замминистра транспорта Цветкова от должности по его просьбе
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/.
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«Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.
Цветков вступил в должность замминистра транспорта — руководителя Росморречфлота в 2018 году, затем эти должности были разделены, Росморречфлот возглавил Александр Пошивай.
В качестве замглавы Минтранса Цветков курировал вопросы судоходства, судостроения, развития портов и внутренних водных путей.