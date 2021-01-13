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00:40 (мск), источник: РБК

Трамп оценил риск своего отстранения

По мнению главы государства, 25-я поправка к Конституции несет для него нулевой риск. Если же она будет применена, то вся эта ситуация в дальнейшем будет преследовать Джо Байдена и его администрацию, убежден Трамп.

Источник: AP 2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен из-за риска отстранения по 25-й поправке к Конституции США, которая позволяет лишить власти президента с согласия вице-президента и большинства ключевых членов администрации.

«25-я поправка несет нулевой риск для меня», — приводит слова президента Reuters. Трамп прилетел в Техас осмотреть строительство стены на границе с Мексикой — один из ключевых проектов из его предвыборных обещаний.

По мнению действующего президента США, использование 25-й поправки «таким новым способом» будет преследовать Джо Байдена и его администрацию. «Как говорится, будьте осторожны со своими желаниями», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что «фальсификация импичмента» является продолжением величайшей и самой злобной охоты на ведьм в истории США и вызывает гнев, разногласия и боль, гораздо большую, чем может понять большинство людей, что очень опасно для страны, особенно в это «очень нежное время».

Несколько дней назад телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении вице-президента США Майка Пенса сообщил, что он не исключает сценария, при котором в отношении Трампа будет применена 25-я поправка к Конституции. Эта поправка предусматривает автоматическую передачу власти вице-президенту, если он и большая часть президентской администрации заявят о недееспособности действующего главы государства.

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До этого телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали возможность применения 25-й поправки в отношении Трампа. Отмечалось, что обсуждение вопроса носило неофициальный характер. Тогда участники дискуссии пришли к мнению, что процедура отстранения Трампа займет «слишком много времени».

Ведущие политики Демократической партии в палате представителей конгресса США обнародовали проект резолюции об импичменте Трампа 11 января. Полномочия президента истекают 20 января — в день инаугурации победившего на выборах в ноябре демократа Джо Байдена, однако политики в конгрессе считают необходимым сместить Трампа до этого срока.

По мнению оппонентов республиканца, его отказ признать поражение на выборах и подстрекательство сторонников привели к атаке на здание конгресса, в результате которой погибли несколько человек. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что импичмент — это крайняя мера, и демократы надеются, что Трамп будет смещен с поста в соответствии с 25-й поправкой к Конституции.

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