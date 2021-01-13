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04:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Пенс отказался отстранять Трампа по 25-й поправке к Конституции США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что не будет пользоваться 25-й поправкой к Конституции, чтобы лишить президента США Дональда Трампа своих обязанностей. В письме к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси он указал, что считает применение поправки неподходящим и не соответствующим интересам США.

Источник: AP 2020

О решении вице-президента сообщили Associated Press и Reuters, полный текст письма опубликовал NBC News в Twitter. «Я не верю, что подобные действия будут в интересах нашей нации или соответствовать ее Конституции», — заявил господин Пенс в письме спикеру Палаты представителей. Он сказал, что 25-я поправка «была разработана как ответ на неспособность (исполнять обязанности. — “Ъ”) или инвалидность президента». По его словам, поправка «не предназначена для наказания или узурпации», а ее применение подобным образом «создаст ужасный прецедент».

«Я призываю вас и всех членов Конгресса избегать действий, которые еще сильней разделят (страну. — “Ъ”) и разожгут сиюминутные страсти», — написал он.

25-я поправка к Конституции США позволяет вице-президенту или кабинету министров отстранить президента от исполнения обязанностей, если тот неспособен их выполнять.

Сегодня Палата представителей США планировала проголосовать по резолюции, призывающей господина Пенса прибегнуть к 25-й поправке. Госпожа Пелоси отмечала, что если резолюция будет принята, а вице-президент в течение 24 часов не поступит соответственно ей, то Палата представителей приступит к процедуре импичмента.

Вопрос досрочного отстранения Дональда Трампа был поднят после нападения его сторонников на Капитолия 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибло пять человек. В связи с событиями в Вашингтоне было возбуждено 160 дел.

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