Пенс отказался отстранять Трампа по 25-й поправке к Конституции США

04:10 (мск), источник: Коммерсантъ
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О решении
«Я призываю вас и всех членов Конгресса избегать действий, которые еще сильней разделят (страну. — “Ъ”) и разожгут сиюминутные страсти», — написал он.
Сегодня Палата представителей США планировала проголосовать по резолюции, призывающей господина Пенса прибегнуть к 25-й поправке. Госпожа Пелоси отмечала, что если резолюция будет принята, а
Вопрос досрочного отстранения Дональда Трампа был поднят после нападения его сторонников на Капитолия 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибло пять человек. В связи с событиями в Вашингтоне было возбуждено 160 дел.