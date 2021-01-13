07:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа
Палата представителей США одобрила резолюцию, призывающую
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Голоса в своем большинстве распределились по партиям: представители Демократической партии проголосовали «за», республиканцы — «против». При этом один член Палаты представителей от Республиканской партии поддержал резолюцию. В числе не участвовавших в голосовании — три демократа и пять республиканцев.
25-я поправка к Конституции США позволяет
Сегодня Комитет по правилам одобрил порядок проведения дебатов по импичменту в нижней палате Конгресса. Отметим, что группа республиканцев параллельно предлагает не объявлять импичмент господину Трампу, а лишь формально осудить его, приняв резолюцию с в остальном схожими формулировками.
Вопрос досрочного отстранения Дональда Трампа был поднят после нападения его сторонников на Капитолий 6 января, в день утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов. В ходе беспорядков погибло пять человек. В связи с событиями в Вашингтоне было возбуждено 160 дел.