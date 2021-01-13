Мексика намерена зарегистрировать «Спутник V» в ускоренном режиме

Ранее стало известно о предварительных договоренностях страны с Россией о поставке 24 млн доз вакцины.
«Вероятнее всего, это (разрешение экстренного использования “Спутника V”.— “Ъ”) произойдет уже на этой неделе», — сказал господин Лопес-Гателль на пресс-конференции, запись которой опубликована в Twitter (перевод по «РИА Новости»).
Ранее Мексика одобрила использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфорда.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране сначала пандемии зарегистрировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 135,7 тысяч человек.
Первой из стран Латинской Америки российскую вакцину Центра имени Гамалеи зарегистрировала Аргентина. Помимо нее это сделали в Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Во всех странах применялся ускоренный режим регистрации без проведения собственных клинических испытаний.