Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
9Как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество и привел к локдауну
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
10:18 (мск), источник: РБК

СМИ узнали об угрозах США в адрес компаний ЕС из-за «Северного потока-2»

Госдеп США в январе направил европейским компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2», уведомление о том, что это грозит им санкциями. Об этом со ссылкой на два источника в американском внешнеполитическом ведомстве пишет Reuters. На этой неделе ведомство планирует опубликовать список всех предприятий, занятых в проекте строительства газопровода.

Источник: AP 2020

«Мы пытаемся предупредить компании о риске и поторопить их выйти [из проекта], пока не стало слишком поздно», — пояснил один из источников.

14 или 15 января Госдеп планирует опубликовать доклад, в котором будут перечислены все компании, участвующие в проекте трубопровода. В их числе — страховщики «Северного потока-2», сертификаторы оборудования и те структуры, которые непосредственно занимаются строительством.

Читайте также
В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока-2»

В начале декабря конгресс США согласовал новые санкции против проекта газопровода, которые грозят компаниям, оказывающим страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или дооборудования. Они вступили в силу 1 января.

В ноябре на фоне угрозы этих санкций участие в проекте ограничила норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась сертификацией проекта. В начале января она окончательно покинула проект, что значит, что «Северный поток-2» не получит от нее сертификат соответствия, необходимых для запуска.

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая.

По ним топливо будет поставляться в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.

Читайте также
В Германии решили создать фонд для обхода санкций по «Северному потоку — 2»

Строительство проекта планировалось завершить к концу 2019 года, однако этому помешали санкции США, которые называют проект угрозой энергетической безопасности Европы. Российские и европейские власти со своей стороны обвиняли Вашингтон в попытке таким образом навязать Евросоюзу свой более дорогой сжиженный газ.

На момент введения санкций оставалось достроить около 6% газопровода на двух участках — в исключительных экономических зонах Германии и Дании. В первой работы были завершены 28 декабря, сообщили РБК в компании Nord Stream 2. В Дании, по данным S&P Platts, осталось уложить около 147 км трубопровода. Там укладка труб начнется с середины января, следует из уведомления Датского морского управления.

 Умер психиатр и криминалист Михаил Виноградов
Сын Лукашенко высказался об отце
Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах
Назван самый подорожавший в России продукт за год
Врач перечислил лекарства, которые нельзя принимать при COVID-19
Эксперты рассказали о симптомах нового штамма COVID-19 у детей
После штормов в Британии на пляже появились древние корабли
Прокуратура начала проверку из-за свастики в цирке Ижевска
Число отравившихся детей в Дагестане выросло до 50
Авто
Половина из всех проданных ОСАГО пришлась на электронные Страховщики отметили, что развитие электронных продаж ОСАГО позволило лишний раз не подвергать риску свое здоровье в условиях пандемии
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Подготовка к продаже квартиры 145
Нарушится психика от такого отца ? 119
Итоги ушедшего книжного года (и заодно десятилетия) 107
Фотоуроки: обсуждение фотографий 75
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь