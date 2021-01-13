СМИ узнали об угрозах США в адрес компаний ЕС из-за «Северного потока-2»

«Мы пытаемся предупредить компании о риске и поторопить их выйти [из проекта], пока не стало слишком поздно», — пояснил один из источников.
14 или 15 января Госдеп планирует опубликовать доклад, в котором будут перечислены все компании, участвующие в проекте трубопровода. В их числе — страховщики «Северного потока-2», сертификаторы оборудования и те структуры, которые непосредственно занимаются строительством.
В начале декабря конгресс США согласовал новые санкции против проекта газопровода, которые грозят компаниям, оказывающим страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Также санкции распространяются на компании, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве суднах, а также их модификации или дооборудования. Они вступили в силу 1 января.
В ноябре на фоне угрозы этих санкций участие в проекте ограничила норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL), которая занималась сертификацией проекта. В начале января она окончательно покинула проект, что значит, что «Северный поток-2» не получит от нее сертификат соответствия, необходимых для запуска.
Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая.
По ним топливо будет поставляться в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании.
Строительство проекта планировалось завершить к концу 2019 года, однако этому помешали санкции США, которые называют проект угрозой энергетической безопасности Европы. Российские и европейские власти со своей стороны обвиняли Вашингтон в попытке таким образом навязать Евросоюзу свой более дорогой сжиженный газ.
На момент введения санкций оставалось достроить около 6% газопровода на двух участках — в исключительных экономических зонах Германии и Дании. В первой работы были завершены 28 декабря, сообщили РБК в компании Nord Stream 2. В Дании, по данным S&P Platts, осталось уложить около 147 км трубопровода. Там укладка труб начнется с середины января, следует из уведомления Датского морского управления.