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12:56 (мск), источник: ТАСС

Послание президента Федеральному собранию может состояться в середине февраля

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Оглашение очередного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться в середине февраля, сообщил ТАСС в среду источник в российском парламенте.

Источник: Reuters

«Похоже, в середине февраля», — сказал он.

В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает оглашения послания в начале года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце ноября сообщал, что оно, скорее всего, состоится в начале 2021 года, «как это было в предыдущие несколько лет».

Послание президента Федеральному собранию РФ — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Предыдущее послание Федеральному собранию РФ было оглашено 15 января 2020 года.

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