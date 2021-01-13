Послание президента Федеральному собранию может состояться в середине февраля

«Похоже, в середине февраля», — сказал он.
В конце декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ожидает оглашения послания в начале года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце ноября сообщал, что оно, скорее всего, состоится в начале 2021 года, «как это было в предыдущие несколько лет».
Послание президента Федеральному собранию РФ — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Предыдущее послание Федеральному собранию РФ было оглашено 15 января 2020 года.