14:26 (мск), источник: РБК
РАН рекомендовала отложить создание лунной ракеты после доклада Рогозина
Совет по космосу Российской академии наук по итогам заседания рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне
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Сверхтяжелую ракету «Енисей» «Роскосмос» планировал создать к 2028 году, эти работы были включены в программу развития космонавтики до 2030 года. Эта ракета должна была заняться доставкой грузов и космонавтов к Луне. В марте 2017 года из материалов «Роскосмоса» по развитию космической отрасли следовало, что летные испытания сверхтяжелой ракеты запланированы на 2035 год.
Вместо «Енисея» Совет по космосу РАН предложил использовать для полетов к Луне ракеты семейства «Ангара». Он поручил генеральным конструкторам «Роскосмоса» разработать и утвердить в первом полугодии 2021 года отдельную лунную подпрограмму в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».
Она будет включать в себя выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году «с использованием многопусковых схем полета на основе применения космического ракетного комплекса «Ангара-5В», говорится в решении Совета.
Об использовании для лунной программы ракеты семейства «Ангара» вместо «Енисея» Рогозин сообщил в Facebook в середине декабря. Глава «Роскосмоса» пояснил, что к созданию
«СТК [сверхтяжелый комплекс] — это шанс “срезать угол”, тема, которая должна дать мощнейший импульс отрасли к развитию. Поэтому я не приступал бы к созданию СТК на основе существующих решений, пусть даже они до сих пор хороши и до сих пор конкурентны», — написал Рогозин.
По его словам, «Енисею» нужен «принципиально новый маршевый двигатель», «новые, облегченные материалы для обечаек и топливных баков», а также «новое незатратное производство с минимизацией накладных расходов с продуманной логистикой доставки готовых изделий на космодром».
«Роскосмос» отказался от комментариев.
Она состоит из трех этапов. Первый из них предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап — это облет спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе миссии NASA планируют провести высадку астронавтов на Луну в 2024 году.
В октябре прошлого года Рогозин назвал бессмысленной новую лунную гонку между космическими державами, в том числе между Россией и США. «Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано
По мнению главы «Роскосмоса», «Артемида» — это скорее политический проект, похожий на НАТО. США рассматривают эту программу не как международную, а как проект, в котором «Америка превыше всего», а все остальные участники «должны помогать и платить», поэтому Россия не хочет присоединиться к ней, заявил Рогозин.